На окраине Рязани отремонтируют дорогу за 33,9 млн рублей

На выполнение капитального ремонта дороги по улице Животноводческой в поселке Дягилево выделили 33 миллиона 961 тысячу 798 рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. Дорога имеет протяженность 0,974 км, ширина проезжей части составляет 3,5 м. Согласно документам, подрядчик расчистит территорию ремонта от деревьев и кустарников, демонтирует старое покрытие и основание, вывезет мусор, обустроит выравнивающие слои, укрепит обочины, и уложит новое дорожное покрытие.

Дорога имеет протяженность 0,974 км, ширина проезжей части составляет 3,5 м. Согласно документам, подрядчик расчистит территорию ремонта от деревьев и кустарников, демонтирует старое покрытие и основание, вывезет мусор, обустроит выравнивающие слои, укрепит обочины, и уложит новое дорожное покрытие. Также необходимо нанести горизонтальную разметку и установить знаки: «Пешеходный переход», «Главная дорога», «Уступите дорогу». Вдоль дороги выполнят озеленение — высадят газон.

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 15 октября 2026 года.

Заказчиком выступило управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистраци.

Ранее в Рязани приступили к ремонту покрытия дорог на нескольких улицах. Как рассказал мэр Борис Ясинский, работы на улице Животноводческой планируют начать в мае.

Фото: сайт госзакупок.