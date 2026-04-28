Мурашко: выживаемость при раке в России достигла рекордного уровня

На встрече с президентом Владимиром Путиным министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что пятилетняя выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в России достигла исторического максимума и составила более 67%. Об этом пишет «Абзац». Отмечается, что эти показатели превысили ранее прогнозируемые значения, что свидетельствует о значительном прогрессе в области онкологии в стране.

«Пятилетняя выживаемость сегодня на историческом максимуме, она достигла 67% и превысила ожидаемое значение», — сказал он.

Кроме того, Мурашко отметил, что в России активно развивается новое направление медицины — врач по здоровому долголетию, который работает с пациентами на этапе профилактики заболеваний, что также способствует улучшению здоровья населения.