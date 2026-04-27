В России появятся врачи по здоровому долголетию

В России начало развиваться новое направление медицины — врач по здоровому долголетию. Этот специалист работает с пациентами на этапе, когда еще не появились заболевания, что соответствует переходу к профилактической модели здравоохранения. Как рассказал кардиолог Александр Орлов, старение воспринимается как патологический процесс, который требует внимания и лечения. Основная задача врачей по здоровому долголетию заключается в выявлении рисков развития сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний на ранних стадиях, когда симптомы еще отсутствуют. Эти специалисты сосредотачиваются на профилактике и снижении факторов риска, а не на лечении уже поставленных диагнозов.

«Мы работаем именно в этом промежутке — до диагноза. Организм разрушается по мере движения по оси времени — это ненормально, это болезнь. И её нужно лечить», — отметил Орлов.

