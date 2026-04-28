Годовая инфляция в Рязанской области по итогам марта составила 7,3%

Цены на товары и услуги в Рязанской области в марте росли медленнее, чем в феврале. За месяц они увеличились на 0,5% против 0,8%. В преддверии весенних праздников вырос спрос на яйца. В результате птицефабрики и поставщики поднимали цены: закладывали в них свои издержки на корма, ветеринарные препараты, обслуживание оборудования и доставку. Но в целом за год стоимость яиц почти не изменилась. При этом творог и молоко в марте стоили дешевле, чем в феврале. Розничные цены на молочные продукты снижались из-за уменьшения себестоимости молока. Дорожали шины из-за подготовки водителей к летнему сезону.

Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Бытовая техника и электроинструменты в марте продолжили дешеветь. Спрос на них сократился. Как объяснили в региональном отделении Банка России, на фоне высоких ставок люди осторожнее относятся к получению кредитов для покупки таких товаров.

«Вклад различных товаров и услуг в общий показатель инфляции отличается. Что-то мы покупаем часто и в большом количестве, а что-то — редко или никогда. Чтобы оценить личную инфляцию, нужно на протяжении продолжительного времени, лучше несколько лет, фиксировать траты на одни и те же позиции. Это позволит увидеть, насколько изменились расходы конкретной семьи», — пояснил управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов.

Напомним, в феврале показатель инфляции составил в регионе 7,2%.