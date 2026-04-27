По данным на 6.00 27 апреля, в областном центре высота снежного покрова составила один сантиметр. Кроме того, осадки прошли и в других населенных пунктах региона. Так, село Захарово накрыло снегом, сообщил ИД «Пресса». В округе произошли аварийные отключения света и воды. Ранее стало известно, что Рязанскую область накроет снежный циклон. Также жителей региона предупредили о резком понижении температуры.

В Рязани начал формироваться снежный покров. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра РФ.

