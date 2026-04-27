В Рязани без света остались еще девять улиц
Об этом сообщили в РГРЭС. Отмечается, что в 9:57 в результате технологического нарушения произошло отключение электроэнергии. Оно коснулось следующих улиц: Семашко, Гагарина, Железнодорожная 1-я, Братиславская, Дзержинского, Татарская, Чернобаевская, Гоголя, Толстого. В данный момент бригада осуществляют локализацию поврежденного участка сети.
В Рязани без света остались еще девять улиц. Об этом сообщили в РГРЭС.
Отмечается, что в 9:57 в результате технологического нарушения произошло отключение электроэнергии. Оно коснулось следующих улиц:
- Семашко,
- Гагарина,
- Железнодорожная 1-я,
- Братиславская,
- Дзержинского,
- Татарская,
- Чернобаевская,
- Гоголя,
- Толстого.
В данный момент бригада осуществляют локализацию поврежденного участка сети.
Ранее сообщалось об отключении электричества в одном из районов города. Также в компании рассказали о переходе в режим повышенной готовности из-за аномальной погоды.