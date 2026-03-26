Два аварийных дома в Рязанской области ждут расселения после обрушения стены

Жители двух многоквартирных домов обратились с жалобой на опасные условия проживания. Дом № 2 был признан аварийным еще 30 октября 2017 года, однако до сих пор не расселен. По словам жильцов, трещины на стенах с каждым годом становятся все больше и глубже, а 19 марта 2026 года от стены отвалился огромный кусок. Приехавшая администрация зафиксировала обрушение и предложила людям маневренное жилье в отдаленном селе Желтухино, но добираться оттуда на работу, по словам заявителей, не на чем.

Два аварийных дома В Рязанской области на улице Заводской в Скопине ждут расселения после обрушения стены. Об этом сообщили в телеграм-канале «Скопин народный».

Жильцы соседнего дома № 3 также сообщили о серьезных проблемах: в подъезде отсутствуют полы, а помещение захламлено мусором. Люди отмечают, что неоднократно обращались в местную и региональную администрации, но получали лишь отписки. Жители просят разъяснить, когда им рассчитывать на переселение по программе расселения аварийного жилья, и выражают опасение, что никто не думает о людях, находящихся в опасности.

Фото: «Скопин народный».