Путин получает сводки об атаках ВСУ несколько раз в сутки, заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин получает сводки об атаках ВСУ несколько раз в сутки, а при необходимости — в любое время, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом 27 апреля сообщило ТАСС. Как отметил Дмитрий Песков, глава государства получает сводки обо всех атаках ВСУ и о принимаемых мерах. Кроме того, он прокомментировал заявление американского президента о контактах с Путиным. Песков сообщил, что Кремль всегда рассказывает о телефонных разговорах глав государств. Ранее Трамп говорил, что продолжает общение с Путиным.

