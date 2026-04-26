Трамп заявил, что продолжает общаться с Путиным

Однако Трамп не стал раскрывать подробности и дату последнего общения. «Я не хочу раскрывать этого, но я действительно веду с ним [Владимиром Путиным] переговоры», — сказал американский президент, отвечая на вопрос, когда в последний раз общался с российским лидером. Кроме того, Трамп заявил о контактах с Владимиром Зеленским по поводу урегулирования украинского конфликта.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что продолжает общение с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News, передало 26 апреля РИА Новости.

Ранее в Кремле снова призвали Киев принять решения для выхода на договоренности.