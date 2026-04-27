На рязанской трассе М-5 «Шкода» опрокинулась в водоем, пострадали подростки

Авария случилась 25 апреля, примерно в 02:30, на 254-м километре автодороги М-5 «Урал» в Спасском районе. 19-летний житель Шиловского района, управляя автомобилем «Шкода Октавия», съехал в кювет и врезался в опору стационарного освещения. Затем машина опрокинулась. Двое 17-летних пассажиров автомобиля получили травмы. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия. Напомним, в Рязани в ДТП с «Ладой» пострадали водитель и пять его пассажиров-подростков.

