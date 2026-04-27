В серьезном ДТП в Рязани пострадали водитель и пять его пассажиров-подростков
ДТП произошло 26 апреля, примерно в 06:20, на улице Дзержинского. 22-летний рязанец, управляя автомобилем «Лада Приора», врезался в дерево. Водитель и пять его пассажиров в возрасте 18, 17, 16 лет и двое 14-летних получили травмы различной степени тяжести. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия. Ранее очевидцы сообщали, что на месте работали полицейские, реанимация, пожарные.
Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Ранее очевидцы сообщали, что на месте работали полицейские, реанимация, пожарные.