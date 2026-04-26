Рязанцам рассказали о погоде 27 апреля

В области будет облачно. Ожидаются осадки. Ночью прогнозируют местами сильный мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега. Ветер будет юго-западный, 8-13 м/с. Местами порывы могут достигнуть 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью составит −2…+3°С, днем — +3…+8°С. Напомним, Рязанскую область днем 26 апреля накрыл снежный циклон. Также жителей региона предупреждали о грозе.