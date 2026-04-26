Малков назвал число перехваченных над Рязанской областью БПЛА

«Сегодня ночью средствами ПВО над территорией Рязанской области сбиты шесть БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет», — написал глава региона. Он добавил, что на месте работают оперативные службы.

Губернатор Павел Малков назвал число перехваченных над Рязанской областью БПЛА. Пост об этом опубликован в его соцсетях.

«Сегодня ночью средствами ПВО над территорией Рязанской области сбиты шесть БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет», — написал глава региона.

Он добавил, что на месте работают оперативные службы.

Ранее в Минобороны сообщали, что над регионом уничтожили беспилотники.