Малков назвал число перехваченных над Рязанской областью БПЛА
«Сегодня ночью средствами ПВО над территорией Рязанской области сбиты шесть БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет», — написал глава региона. Он добавил, что на месте работают оперативные службы.
Ранее в Минобороны сообщали, что над регионом уничтожили беспилотники.