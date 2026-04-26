Силы ПВО сбили над Рязанской областью БПЛА

БПЛА самолетного типа уничтожили над регионом в период с 20.00 25 апреля до 7.00 26 апреля. Число перехваченных дронов не указано. Всего над Россией сбили 203 беспилотника.