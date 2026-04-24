Волонтеры нашли пропавшего в Рязанской области мужчину

77-летнего Сергея Л. искали с 23 апреля 2026 года в Рязанском районе. Он нуждался в медпомощи. 24 апреля волонтеры сообщили, что нашли мужчину живым. Подробности поисков не раскрываются.