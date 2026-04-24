В Рязанской области объявили поиски нуждающегося в медпомощи мужчины

Местонахождение 77-летнего мужчины неизвестно с 23 апреля 2026 года. Приметы: рост — 176-178 см, нормального телосложения, волосы — короткие седые, глаза — серые. Одежда: чёрные ботинки, тёмно-синие джинсы, тёмно-синяя осенняя куртка, кепка. С собой у Лебедева была синяя спортивная сумка с тонкими красными полосками. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам: 112; 51-21-71; +7 (920) 980-21-71.