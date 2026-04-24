Символом филиала национального центра «Россия» в Рязани стал грифон-феникс

Грифон-феникс украсил букву «О» в названии регионального филиала Национального центра. Его прообразом стал один из щитодержателей на гербе Рязани. «Это мифическое существо объединяет в себе образы грифона — стража границ и феникса — символа возрождения и вечности», — говорится в сообщении. В облправительстве напомнили, что здание филиала наццентра, общей площадью около десяти тысяч квадратных метров, расположится в шаговой доступности от Рязанского кремля и РВДНХ. Открытие пройдет в июне 2026 года.

В облправительстве напомнили, что здание филиала наццентра, общей площадью около десяти тысяч квадратных метров, расположится в шаговой доступности от Рязанского кремля и РВДНХ. Посетителей ждут интерактивная экспозиция достояния региона, универмаг российских брендов, залы для проведения деловых, образовательных и культурных мероприятий.

Фото: группа «НЦ „Россия“. Рязанская область» «ВК».