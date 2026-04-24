К 9 мая завершат противоаварийные работы на крыше клуба Дворянского собрания

К 9 мая завершат противоаварийные работы на крыше Летнего клуба Дворянского собрания в Нижнем городском саду. Об этом 24 апреля сообщили в соцсетях организации, которая проводит реставрацию.

Отмечается, что сейчас проводится первый этап противоаварийных работ на объекте, который планируют завершить в июне. Приводят в порядок фундамент и кровлю.

На данный момент готовность крыши составляет 80%. Историческую конструкцию сохранили: подрядчик оставил высоту прежней, сгнившие стропила заменил.

Рабочие используют кровельное оцинкованное железо толщиной 0,55 миллиметра с полимерным покрытием. Цвет будет матово-серым, похожим на оттенок оцинкованного железа. Материал, используемый при работах, не заржавеет, заверили в организации.

Ранее сообщалось, что в клубе Дворянского собрания залили новый фундамент.

Фото: группа «Каменный век» в «ВК».