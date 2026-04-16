В клубе Дворянского собрания залили новый фундамент

Отмечается, что старый фундамент потерял несущую способность. Кирпич из-за влаги разрушился. «Это произошло не вчера: на старинных фото видно, как на некоторых участках из-за этого галерея просела уже тогда. Кирпичный фундамент был буквально врыт прямо в землю, не было перевязки, и полноценным фундаментом в современном смысле его можно было назвать с большой натяжкой», — рассказал главный инженер противоаварийных работ на объекте Владислав Кочетов. Фундамент залили по всем нормам и регламентам. Недавно начался этап кирпичной кладки фундамента и формирование цоколя.

В Летнем клубе Дворянского собрания в Нижнем городском саду залили новый фундамент. Об этом сообщили в соцсетях организации, которая проводит реставрацию.

Отмечается, что старый фундамент потерял несущую способность. Кирпич из-за влаги разрушился.

«Это произошло не вчера: на старинных фото видно, как на некоторых участках из-за этого галерея просела уже тогда. Кирпичный фундамент был буквально врыт прямо в землю, не было перевязки, и полноценным фундаментом в современном смысле его можно было назвать с большой натяжкой», — рассказал главный инженер противоаварийных работ на объекте Владислав Кочетов.

Фундамент залили по всем нормам и регламентам. Недавно начался этап кирпичной кладки фундамента и формирование цоколя.

Работы планируют завершить к середине мая, опоры галереи вернут на свои места.

Ранее стало известно, что на куполе шатрика клуба Дворянского собрания завершили монтаж шпиля.

Фото: группа «Каменный век» в «ВК».