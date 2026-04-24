Центр уличного спорта «Под мостом» в Лесопарке с 25 апреля возобновит работу

В центре уличного спорта провели уборку и ликвидировали последствия половодья. С 25 апреля он будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00. Напомним, центр был закрыт с 14 марта из-за подъема уровня Оки. Ранее в мэрии рассказали о работах по благоустройству в Лесопарке после половодья. Говорилось, что проводится косметический ремонт входной группы ЦУС «Под мостом».