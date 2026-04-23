В мэрии рассказали о работах по благоустройству в Лесопарке после половодья

Отмечается, что в Лесопарке обновили контейнерную площадку для сбора твердых бытовых отходов. Подход к мусорным бакам отсыпали асфальтной крошкой. Также высажены молодые ели. Кроме того, начался косметический ремонт входной группы ЦУС «Под мостом». Параллельно убирают площадки после половодья. В связи с проведением ремонтных работ по техническому присоединению Национального центра «Россия» к водопроводу временно демонтировали участок тротуара. В ближайшее время его восстановят. Ранее сообщалось, что в Лесопарке приступили к уборке территории после отступления воды.

Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в Лесопарке обновили контейнерную площадку для сбора твердых бытовых отходов. Подход к мусорным бакам отсыпали асфальтной крошкой. Также высажены молодые ели.

Кроме того, начался косметический ремонт входной группы ЦУС «Под мостом». Параллельно убирают площадки после половодья.

В связи с проведением ремонтных работ по техническому присоединению Национального центра «Россия» к водопроводу временно демонтировали участок тротуара. В ближайшее время его восстановят.

После просыхания грунта запланирован дополнительный завоз земли и посев газонной травы.

Ранее сообщалось, что в Лесопарке приступили к уборке территории после отступления воды.