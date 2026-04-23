В Рязани увековечат память участников СВО и установят новые мемориальные доски. Решение приняли на заседании городской думы в четверг, 23 апреля.

Председатель комитета по соцвопросам Рязгордумы Роман Калинин сообщил, что мемориальную доску в честь Анатолия Андреянова установят на фасаде школы № 62, расположенной по адресу улица Советской Армии, дом 15А. Учреждение выполнит работы за счет собственных средств. Анатолий Андреянов учился в школе № 62 с 1995 по 2002 год.

Мемориальная доска в память о Василии Морозове появится на фасаде школы № 22 на улице Керамзавода, дом 8А. Работы выполнят за счет учреждения. Василий Морозов учился в школе № 22 с 1988 по 1998 год.

Анатолий Андреянов и Василий Морозов погибли на СВО. Они награждены орденом Мужества посмертно.

Решения вступили в силу.

Ранее данный вопрос обсудили на профильном комитете Рязгордумы.