На фасадах двух школ Рязани установят мемориальные доски погибшим бойцам СВО

На заседании профильного комитета депутаты одобрили установку мемориальных досок на фасадах двух рязанских школ. На школе № 22 появится доска гвардии младшему лейтенанту морской пехоты Василию Морозову, героически погибшему в ходе СВО. На школе № 62 увековечат память рядового Анатолия Андреянова, который также погиб при исполнении воинского долга и посмертно награжден орденом Мужества. Вопросы вынесены на заседание Рязанской городской Думы.

Кроме того, депутаты обсудили создание условий для детей с ОВЗ и инвалидностью, а также итоги сдачи норм ГТО — в 2025 году знаки отличия получили 1416 рязанцев.

Фото: рязанская городская Дума.