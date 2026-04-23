В Рязани назначили нового аудитора Контрольно-счетной палаты

На должность аудитора на пять лет назначили Ирину Бересневу. Она приступит к работе с 24 апреля 2026 года. Решение вступило в силу. Ранее аудитор Контрольно-счетной палаты Рязани Юлия Молчанова досрочно уволилась. При рассмотрении вопроса об отставке депутаты гордумы поинтересовались, почему в ведомстве такая текучка кадров. В ответ председатель КСП Павел Панин заявил, что нагрузка на аудиторов безграничная, а зарплата ограничена, поэтому не каждый готов работать в подобных условиях.

В Рязани назначили нового аудитора Контрольно-счетной палаты. Депутаты приняли решение на заседании Рязгордумы в четверг, 23 апреля.

