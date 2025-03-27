Аудитора Контрольно-счетной палаты Рязани досрочно освободили от должности

Решение приняли на заседании гордумы. Отмечается, что при рассмотрении вопроса депутаты поинтересовались, почему в ведомстве такая текучка кадров. Председатель КСП города Павел Панин заявил, что нагрузка на аудиторов безграничная, а зарплата ограничена — не каждый готов работать в таких условиях. Кроме того, по данным канала, гордума одобрила изменение штатной численности КСП на две штатные единицы.

На заседании гордумы 27 марта депутаты согласовали решение о досрочном освобождении от должности аудитора Контрольно-счетной палаты Рязани Юлии Молчановой об отставке. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязинформбюро».

Отмечается, что при рассмотрении вопроса депутаты поинтересовались, почему в ведомстве такая текучка кадров.

Председатель КСП города Павел Панин заявил, что нагрузка на аудиторов безграничная, а зарплата ограничена — не каждый готов работать в таких условиях.

Кроме того, по данным канала, гордума одобрила изменение штатной численности КСП на две штатные единицы.