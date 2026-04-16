В Лесопарке приступили к уборке территории после отступления воды

Как отметили в эфире, во время разлива Оки рязанцы передвигались по Лесопарку на сапах и байдарках. Однако уровень воды начал спадать. Территория постепенно освобождается от затопления: центральную аллею уже видно, а боковые дорожки пока скрыты от глаз. В сюжете рассказали, что сотрудники Лесопарка приступили к уборке после половодья. Вода ушла, но грязь, ветки и мусор остались. В эфире уточняется, что деревянные домики в Лесопарке сильно не пострадали. Вода поднялась на 30-40 сантиметров от основания.

Информацию озвучили в сюжете ГТРК «Ока».

«Самая пострадавшая наша часть — это центр уличного спорта „Под мостом“, который всегда затапливает. Там предстоит ежегодное обновление территории: покраска забора, столбов, очистка всех плоскостных сооружений, выкачка воды из ямы, подготовка самой входной группы», — рассказал директор Лесопарка Артем Горячев.

Работы планируют завершить до майских праздников, если погодные условия будут благоприятными.

Напомним, 7 апреля рязанцы сообщили, что река Ока вышла за ворота Лесопарка.

Фото: скриншоты из сюжета ГТРК «Ока».