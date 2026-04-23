Убийцу девушки и младенца в Рязанской области объявили в розыск

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого в убийстве 26-летней девушки и годовалого ребенка в Кадоме. Напомним, их тела с множественным ножевыми ранениями нашли в ночь на 23 апреля. В убийстве матери и ребенка подозревают 29-летнего сожителя погибшей. По предварительным данным, убийство мужчина совершил из-за ревности. После нападения он скрылся. Известно, что подозреваемый живет в Пензенской области. В Кадом он приезжал на вахту.