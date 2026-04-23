В Борках от воды освободились еще 9 приусадебных участков

В четверг, 23 апреля, в районе Борок в результате понижения уровня воды в реке Оке произошло освобождение от воды 9 приусадебных участков. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Напомним, за сутки Ока в черте Рязани ушла еще на 50 см.

