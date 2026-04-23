В МЧС сообщили о ситуации с половодьем в Рязанской области
За сутки в черте Рязани в Оке уровень воды понизился на 50 см. Он составляет 286 см выше нулевой отметки гидрологического поста. По данным министерства, ситуация в области следующая: Ока в районе села Старая Рязань понизилась на 18 см (уровень — 444 см выше нулевой отметки гидрологического поста); Ока в районе Касимова опустилась на 6 см (581 см); Проня в черте населенного пункта Быково уменьшилась на 50 см (296 см); Ранова в районе села Троица опустилась на 9 см (542 см); Верда у города Скопина понизилась на 3 см (165 см); Мокша в черте рабочего поселка Кадом — + 1 см (655 см).
В ГУ МЧС по региону 23 апреля сообщили о ситуации с половодьем в Рязанской области.
За сутки в черте Рязани в Оке уровень воды понизился на 50 см. Он составляет 286 см выше нулевой отметки гидрологического поста.
По данным министерства, ситуация в области следующая:
- Ока в районе села Старая Рязань понизилась на 18 см (уровень — 444 см выше нулевой отметки гидрологического поста);
- Ока в районе Касимова опустилась на 6 см (581 см);
- Проня в черте населенного пункта Быково уменьшилась на 50 см (296 см);
- Ранова в районе села Троица опустилась на 9 см (542 см);
- Верда у города Скопина понизилась на 3 см (165 см);
- Мокша в черте рабочего поселка Кадом — + 1 см (655 см).
За сутки от воды освободилось:
- 9 приусадебных участков в Рязани;
- 1 участок дороги в Рязанском округе.
На сегодняшний день остаются затопленными:
- 4 низководных моста;
- 3 участка автодорог;
- 33 приусадебных участка.
Отрезано 6 населенных пунктов. На территории Рязанской области организовано 5 лодочных переправ. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Эвакуации населения не требуется.