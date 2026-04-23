В МЧС сообщили о ситуации с половодьем в Рязанской области

За сутки в черте Рязани в Оке уровень воды понизился на 50 см. Он составляет 286 см выше нулевой отметки гидрологического поста. По данным министерства, ситуация в области следующая: Ока в районе села Старая Рязань понизилась на 18 см (уровень — 444 см выше нулевой отметки гидрологического поста); Ока в районе Касимова опустилась на 6 см (581 см); Проня в черте населенного пункта Быково уменьшилась на 50 см (296 см); Ранова в районе села Троица опустилась на 9 см (542 см); Верда у города Скопина понизилась на 3 см (165 см); Мокша в черте рабочего поселка Кадом — + 1 см (655 см).