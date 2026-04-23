СК установил личность погибшего на улице в Рязани

По факту обнаружения трупа Московский межрайонный следственный отдел начал проверку. Выяснилось, что скончался совершеннолетний мужчина. Признаков криминальной смерти на его теле не зафиксировано. Напомним, труп нашли на улице Птицеводов в четверг, 23 апреля.