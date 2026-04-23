Городская дума утвердила новый бюджет Рязани
Депутаты утвердили внесение изменений и дополнений в бюджет Рязани на 2026 и на плановый период 2027—2028 годов. Решение приняли на заседании городской думы в четверг, 23 апреля.

С докладом выступила председатель комитета по бюджету и налоговой политике Галина Трушина. Она отметила, что доходы и расходы бюджета города на 2026 год увеличатся на 5 млрд 270 млн рублей. Объем межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов также возрастет на 5 млрд 270 млн 382 тыс. рублей, в том числе на:

  • строительство школы в районе ДПР 7, 7А — 1 млрд 34 млн рублей;
  • строительство нового здания для школы № 28 — 688,8 млн рублей;
  • строительство детского сада в районе ЖК «Метропарк» — 41,2 млн рублей;
  • строительство дороги к строящемуся детсаду в районе ЖК «Метропарк» — 112,6 млн рублей;
  • реализацию инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ — 881,3 млн рублей;
  • благоустройство территорий (улица Павлова, ЦПКиО, Лыбедский бульвар в районе улицы Маяковского, улица Садовая, зеленая зона в Недостоеве) — 719,4 млн рублей;
  • капремонт и покупку оборудования в школу № 19 (25) и детские сады № 10, 59, 150 — 206,9 млн рублей;
  • ремонт дорог — 905,6 млн рублей.

Средства направят на внедрение интеллектуальных транспортных систем, разработку документации по рекультивации несанкционированной свалки на Северной окружной дороге, повышение безопасности дорожного движения, обеспечение жильем детей-сирот.

Доходы и расходы бюджета города на 2027 год при этом увеличатся на 3 млрд 625 млн рублей.

Ранее на профильном комитете сообщили, что в бюджет Рязани намерены внести изменения, с учетом которых объем доходов города в 2026 году составит 24,7 млрд рублей, а расходов — 25,5 млрд рублей.