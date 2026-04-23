Глава Рособрнадзора Музаев высказался об отмене ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев высказался об отмене ЕГЭ. Об этом он сообщил ТАСС.

По словам Музаева, отмена ЕГЭ не произойдет в ближайшие годы. Он уточнил, что альтернативная модель поступления в вузы может появиться не ранее чем через 10 лет.

Как подчеркнул глава Рособрнадзора, несмотря на недостатки, модель ЕГЭ обеспечивает равные возможности для выпускников из всех регионов страны.

Ранее в Госдуме предложили разрешить пересдавать экзамен по нескольким предметам.