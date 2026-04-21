В Госдуме предложили разрешить пересдавать ЕГЭ по нескольким предметам

В Госдуму внесут законопроект, который позволит выпускникам пересдавать ЕГЭ по двум и более учебным предметам по своему выбору. Инициаторами выступили депутаты фракции «Новые люди» во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым. Сейчас участники государственной итоговой аттестации могут один раз пересдать ЕГЭ только по одному предмету. Новый законопроект расширяет это право и позволит пересдавать сразу несколько экзаменов в дополнительные дни в пределах одного года.

Инициаторами выступили депутаты фракции «Новые люди» во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым. Поправки предлагается внести в закон «Об образовании в Российской Федерации».

Сейчас участники государственной итоговой аттестации могут один раз пересдать ЕГЭ только по одному предмету. Новый законопроект расширяет это право и позволит пересдавать сразу несколько экзаменов в дополнительные дни в пределах одного года.

Авторы инициативы считают, что это снизит стрессовую нагрузку на выпускников, создаст более комфортные условия сдачи экзаменов и позволит точнее оценить уровень знаний.

По их мнению, результаты поступления в вузы зависят от нескольких предметов, поэтому ограничение одной пересдачей не всегда помогает улучшить итоговый результат.