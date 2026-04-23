Автобус Рязань — Коростово возобновил рейсы

Автобус Рязань — Коростово возобновил рейсы. Об этом сообщили в соцсетях администрации Рязанского округа.

С 23 апреля начинает движение автобус по маршруту № 149 Рязань — Коростово.

Из Рязани он будет отправляться в 7.05, 15:00; 17:00; 18:30. Из села Коростово — в 6.20, 7.40, 15:40; 17:40; 19:10.

С 24 апреля приостановят движение катера, курсирующего между селом Заокское и Рязанью.

Напомним, людей из затопленного населенного пукнта перевозили с 3 апреля.