Завершен монтаж балок на путепроводе между Шумашью и Дубровичами

Работы по строительству моста через Оку начались в апреле 2025 года. Строительная готовность объекта сейчас составляет 21%. В условиях паводкового периода команда строителей завершила монтаж балок на путепроводе через автодорогу Шумашь — Дубровичи и приступила к устройству межбалочных швов. На правом берегу, возле села Дядьково, обустроена временная дорога, возведено 90% насыпи основного хода дороги. Также завершен монтаж балок на мосту через ручей Быстрец. Кроме того, на строительной площадке погружено 95% свай и подготовлено 50% ростверков.

В минтрансе рассказали о строительстве нового моста через Оку. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным минтранса, параллельно ведется работа над проектом реконструкции трех подъездных путей к новому мосту. В ведомстве напомнили, что проектом предусмотрено расширение проезжей части до четырех полос, а общая протяженность реконструируемых участков составит около шести км.

Ранее сообщалось, что разрушенные дороги около строящегося моста через Оку восстановят после 2029 года.

