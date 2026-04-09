Разрушенные дороги около строящегося моста через Оку восстановят после 2029 года

Об этом 9 апреля во время публичного отчёта заявил зампред Павел Супрун. Так чиновник ответил на жалобы жителей Дядькова и Льгова на разрушенные строительной техникой дороги. Также Супрун рассказах о ходе работа по строительству нового моста через Оку. «Работы проводятся круглосуточно, строительная готовность объекта на сегодняшний день составляет 20%. Сейчас на объекте возводят насыпь, устраиваются опоры, к концу года построят 20 опор из 28. Строительные мероприятия завершим в 2029 году. К восстановлению разрушенных участков дорог приступим сразу же после завершения работ по строительству основного объекта», — заявил зампред правительства.

Разрушенные дороги около строящегося моста через Оку восстановят после 2029 года. Об этом 9 апреля во время публичного отчёта заявил зампред Павел Супрун.

Так чиновник ответил на жалобы жителей Дядькова и Льгова на разрушенные строительной техникой дороги. Также Супрун рассказал о ходе работа по строительству нового моста через Оку.

«Работы проводятся круглосуточно, строительная готовность объекта на сегодняшний день составляет 20%. Сейчас на объекте возводят насыпь, устраиваются опоры, к концу года построят 20 опор из 28. Строительные мероприятия завершим в 2029 году.

К восстановлению разрушенных участков дорог приступим сразу же после завершения работ по строительству основного объекта», — заявил зампред правительства.