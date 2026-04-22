Торговые павильоны на остановке «Горбольница № 11» снесут по решению суда

ИП нужно освободить земельный участок на улице Новоселов. Суд установил, что ранее мэрия предоставляла ответчику право на размещение торговых объектов. Однако срок действия указанных договоров истек на один павильон в 2007 году, на второй — в 2015-м. При этом бизнесмен продолжает пользоваться земельным участком и ведет предпринимательскую деятельность. Суд удовлетворил требования администрации. ИП должен освободить территорию. Решение не вступило в законную силу.

Администрация Рязани подала иск к индивидуальному предпринимателю с требованием демонтировать два торговых павильона на остановке общественного транспорта «Городская больница № 11». Об этом сообщили 22 апреля в пресс-службе арбитражного суда.

