Спрос на соло-поездки в Рязанскую область на майские праздники резко вырос

Как указано в публикации, спрос туристов на одиночные поездки в Рязанскую и Ивановскую области вырос в пять раз по сравнению с 2025 годом. Также в топ по динамике роста вошли Крым (в 3,5 раза), Хабаровский край (в три раза) и Татарстан (в 2,5 раза). Средняя стоимость суточного размещения в российских отелях — 10,3 тысяч рублей (годом ранее — восемь тысяч рублей).

Спрос на соло-поездки в Рязанскую область на майские праздники резко вырос. Об этом сообщило 22 апреля ТАСС со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Как указано в публикации, спрос туристов на одиночные поездки в Рязанскую и Ивановскую области вырос в пять раз по сравнению с 2025 годом.

Также в топ по динамике роста вошли Крым (в 3,5 раза), Хабаровский край (в три раза) и Татарстан (в 2,5 раза).

Средняя стоимость суточного размещения в российских отелях — 10,3 тысяч рублей (годом ранее — восемь тысяч рублей).

Ранее стало известно, что спрос на туры в Рязань на майские праздники увеличился на 12%.