Аналитики: спрос на туры в Рязань на майские праздники вырос на 12%
На майские праздники 2026 года спрос на поездки в Рязань увеличился на 12% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные аналитики сервиса «Островок», передает издание «Известия».
В целом россияне стали чаще выбирать короткие экскурсионные поездки из-за сокращенной конфигурации выходных. Средняя продолжительность бронирований по стране — три ночи. В топе популярных направлений — Москва, Казань, Краснодар и Ярославль. При этом доля внутреннего туризма составила 76%. Средняя стоимость ночи в российских отелях на праздники — 6,5 тыс. рублей, что на 5% выше прошлогодней.
Эксперты отмечают, что туристы переориентировались на короткие выезды в пределах своего и соседних регионов.
