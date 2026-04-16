Аналитики: спрос на туры в Рязань на майские праздники вырос на 12%

В целом россияне стали чаще выбирать короткие экскурсионные поездки из-за сокращенной конфигурации выходных. Средняя продолжительность бронирований по стране — три ночи. В топе популярных направлений — Москва, Казань, Краснодар и Ярославль. При этом доля внутреннего туризма составила 76%. Средняя стоимость ночи в российских отелях на праздники — 6,5 тыс. рублей, что на 5% выше прошлогодней. Эксперты отмечают, что туристы переориентировались на короткие выезды в пределах своего и соседних регионов.

На майские праздники 2026 года спрос на поездки в Рязань увеличился на 12% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные аналитики сервиса «Островок», передает издание «Известия».

