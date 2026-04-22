Рязанцы озвучили недостатки лавочек в городских парках

«Где-то их [лавочек] нет совсем, а где-то плоские, без спинок. Об эргономике и удобстве никто не задумывается. Верните на улицы города лавочки из прошлого: красивые, удобные, с изящными литыми чугунными боковинами, деревянным сиденьем, плавно переходящим в спинку», — отмечается в сообщении. Местные жители выразили недовольство обустроенным парком около Рязанской ученой архивной комиссии на улице Соборной, 21. Как отмечается в жалобе, на территории установили более 20 лавочек, на которых неудобно сидеть ни зимой, ни летом. Ранее рязанцы пожаловались на состояние ЦПКиО. По словам жителей, в парке отсутствует необходимое освещение.

Комментарий о неудобных лавочках в городских парках опубликовали под постами губернатора Павла Малкова. Жалоба появилась в среду, 22 апреля.

