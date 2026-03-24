Рязанцы пожаловались на плохое освещение в ЦПКиО

По словам местных жителей, в ЦПКиО на протяжении более месяца отсутствует освещение в части парка. «А от баскетбольной площадки до сцены жутко мерцают фонари, до головокружения. В управлении по делам территории Рязани, в которое я звонила на протяжении 2-х недель, сказали что до конца благоустройства в парке света нам не видать. А благоустройство только начинается…» — отметили в посте.