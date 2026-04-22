На улице Садовой в Рязани начался ремонт тепловых сетей

Отмечается, что ремонтные работы начнутся с улицы Есенина и будут постепенно продвигаться в сторону улицы Свободы. Ремонт будут проводить в светлое время суток. Проед по улице будут открывать только для проезда специальных служб. На время проведения работ на улице Садовой перенесут контейнерные площадки. Их установят вблизи перекрёстков. Для жителей будут размещены объявления с информацией о новом местоположении контейнеров. Напомним, проезд по улице закрыли до 15 июля.

На улице Садовой в Рязани начался ремонт тепловых сетей. Об этом сообщает мэрия.

