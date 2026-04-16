В Рязани до июля перекроют проезд по улице Садовой

С 08:00 20 апреля до 19:0015 июля проезд ограничат по участку от дома № 1 до дома № 44 на улице Садовой. Ограничения связаны с с капитальным ремонтом теплотрассы. На время проведения ремонтных работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

