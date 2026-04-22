Аналитики спрогнозировали снижение ключевой ставки до 14,5%

Отмечается, что ЦБ может в пятницу, 24 апреля, снизить ключевую ставку на 0,5 п. п. — до 14,5% годовых. Среди аргументов аналитики назвали замедление инфляции, снижение инфляционных ожиданий со стороны населения и бизнеса, а также торможение экономической активности. Напомним, ЦБ 15 марта снизил ключевую ставку до 15%.