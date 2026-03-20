ЦБ снизил ключевую ставку до 15%

Решение о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 15% годовых, принял совет директоров ЦБ в пятницу, 20 марта. «Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий», — говорится в сообщении. Напомним, 13 февраля ЦБ снизил ключевую ставку до 15,5%.