Жители заметили разбитый тротуар в центре Рязани, мэрия пообещала его подмести

Рязанцы заметили, что на участке улицы Маяковского отсутствует тротуарное покрытие. «Тротуар непригоден для передвижения, особенно в непогоду. Грязь, лужи, ходить невозможно», — отметили в комментарии. В мэрии ответили на жалобу. Представители администрации сообщили, что на ремонт тротуара на улице Маяковского средств нет. «Работы возможны только при получении целевого финансирования. До 28 апреля тротуар подметем», — заявили в мэрии.

Жители Рязани сфотографировали разбитый тротуар на улице Маяковского и попросили восстановить покрытие. Комментарии опубликованы под постами губернатора Павла Малкова.

Рязанцы заметили, что на участке улицы Маяковского отсутствует тротуарное покрытие.

«Тротуар непригоден для передвижения, особенно в непогоду. Грязь, лужи, ходить невозможно», — отметили в комментарии.

В мэрии ответили на жалобу. Представители администрации сообщили, что на ремонт тротуара на улице Маяковского средств нет.

«Работы возможны только при получении целевого финансирования. До 28 апреля тротуар подметем», — заявили в мэрии.

Ранее на разбитую дорогу около дома обратили внимание жители многоэтажки на улице Зубковой.