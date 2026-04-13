Около многоэтажек в Рязани сфотографировали разбитую дорогу

Речь идет о территории на улице Зубковой, около корпусов № 10, 11, 12 дома № 18. На кадрах видно, что на дороге есть ямы и трещины. «Ездить невозможно, разбита полностью. Мы скоро останемся без колес!» — рассказала местная жительница. Данный жилой комплекс расположен недалеко от дворца спорта «Олимпийский».

Рязанка пожаловалась на разбитую дорогу около многоэтажных домов в Песочне. Комментарий опубликован под постами губернатора Павла Малкова.

Ранее жалобы также поступали на участок дороги по улице Зубковой около Дашковской ярмарки. Водители вынуждены объезжать ямы по «встречке».