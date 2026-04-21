Водителей призвали предоставить записи с видеорегистраторов для поиска рязанца

Местонахождение 24-летнего мужчины неизвестно с 11 апреля 2026 года. Волонтеры обратились к автомобилистам, которые могли проезжать по улице Советской в районе Семчино в период с 00:00 до 02:00 12 апреля. «Очень просим вас просмотреть записи с регистраторов или предоставить нам для просмотра», — говорится в посте. Информацию попросили сообщить по номеру круглосуточной горячей линии ПСО 8 (800) 700-54-52 или инфоргу поиска Наталье (телефон: +7 (920) 996-31-13).

Водителей призвали предоставить записи с видеорегистраторов для поиска пропавшего в Рязани Владимира Шегурова. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт».

