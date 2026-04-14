В Рязани объявили поиски 24-летнего мужчины

Мужчина пропал 11 апреля. Приметы: рост 185 см, худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза. Был одет предположительно в темную куртку, черную толстовку, темные штаны, разноцветные кроссовки и черную кепку. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам 112, 8-800-700-54-52 или инфоргу Наталье по номеру +7 (920) 996-31-13.