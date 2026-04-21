В Михайловском округе участок дороги освободился от воды

В Михайловском муниципальном округе Рязанской области освободился от воды участок дороги возле деревни Серебрянь. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. По данным ведомства, это произошло 21 апреля после снижения уровня воды в реке Проня.